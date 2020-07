Desaparición de Facundo: allanan y separan a la bonaerense

La medida de separar a la fuerza de la investigación la dispuso el fiscal Rodolfo De Lucía, a cargo del caso, a partir de una presentación que hizo la Subsecretaría de DD.HH. Casi al mismo tiempo la Justicia Federal, que a la par abordó el caso ante un posible delito de desaparición forzada de persona, ordenó el allanamiento de sedes policiales de la zona en busca de evidencias que permita vincular a alguno de sus uniformados con la desaparición de este joven de 22 años.

"Me dijo por teléfono 'no tenés idea de donde estoy, no me van a volver a ver más', y la llamada se cortó con un golpe", contó la mamá de Facundo

La última referencia que existe de él con vida fue hace 70 días y es la versión que en dos oportunidades dio una testigo que lo conocía y que afirmó haberlo visto caminando en Bahía Blanca, cerca de donde vivía su novia.

Pero la madre de Facundo está convencida de que personal de la fuerza policial tuvo algo que ver con la desaparición de su hijo en pleno viaje. "Me dijo por teléfono 'no tenés idea de donde estoy, no me van a volver a ver más', y la llamada se cortó con un golpe", contó, para relatar aquel último llamado que le hizo el pasado 30 de abril, a primera hora de la tarde. Desde entonces nunca más se volvió a comunicar ni a atender su celular.