Paris batalla hace años contra la depresión y la ansiedad. A los 15 años fue hospitalizada después de intentar suicidarse. Pero no era la primera vez que había intentado acabar con su vida, como ella misma confesó en 2017 en una entrevista. “Fueron varias veces, sólo una salió a la luz. Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir”, explicó en la misma nota.

15 años tenía Paris cuando intentó quitarse la vida por primera vez.

Además de su depresión y sus adicciones, la hija del Rey del Pop también confesó que había sido agredida sexualmente cuando era adolescente, aunque no brindó muchos detalles sobre lo sucedido. “No quiero dar demasiados detalles. Pero no fue una buena experiencia en absoluto, y fue muy difícil para mí y, en ese momento, no se lo conté a nadie”, dijo la hija de Michael a la citada publicación.

¿Exagerados?

Ante la noticia, la hija de Michael recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar los rumores que rodean a su salud mental. “Como siempre, los medios han exagerado todo. Sí, me he tomado una pausa en el trabajo, en las redes sociales y en el uso del móvil, porque puede ser demasiado a veces y todos merecemos un descanso, pero estoy feliz, sana y me siento mejor que nunca”, ha escrito a sus más de tres millones de seguidores.