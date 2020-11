Descargá en tu WhatsApp los stickers de Maradona

1. Descargá en tu celu la aplicación externa llamada Sticker.ly. Está disponible en las tiendas de descarga, tanto para usuarios del sistema operativo Android como los de iOS.

2. Después pulsá en este enlace.

3. Pulsá en "Obetener stickers en WhatsApp".

4. Automáticamente tendrás los stickers de Maradona en WhatsApp.

Otrs trucos: respondé chats en WhatsApp sin aparecer "en línea"

Hace tiempo, WhatsApp innovó para usuarios al permitir que bloqueemos de nuestra app la última hora de conexión. Pero el "en línea" sigue vigente y no te permite mantenerte oculto mientras navegás por los chats o los respondés.

Hay par de trucos para no aparecer "en línea" cuando estás dentro de la WhatsApp y en LM Neuquén te los enseñamos para quitarte ese dolor de cabeza:

- Hay una app externa llamada Lectura Privada de WhatsApp, disponible en las tiendas de descarga, tanto de usuarios del sistema operativo Android, de Google; como de iOS, de Apple.

- Ponele que no tenés espacio para una app más, o sencillamente no querés instalar nada más y ya fue. Hay otra forma: Andá a la configuración de tu celu, activá el Modo Avión, entrá a WhatsApp, respondé los chat que deseas, salí y volvé a desactivar el Modo Avión. No habrá ni rastro para los demás contactos.

La muerte de Maradona sacude a la Argentina y al mundo

El astro futbolístico y actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata Diego Armando Maradona, ídolo máximo de la Selección argentina y campeón del mundo 1986, falleció este miércoles a los 60 años luego de sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio San Andrés, cercano a Nordelta, en el norte del conurbano bonaerense.

Maradona estaba con su sobrino y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía, lo que provocó que al menos tres ambulancias lleguen al lugar para tratar de reanimarlo, lo que no se logró.