Descubren a un abusador en clase de ESI

En plena clase de ESI, una docente concientizaba a los estudiantes de sexto grado de la Escuela 38 de Stefenelli sobre las partes íntimas de cada persona, y una de las alumnas relató que dos años atrás el maestro las tocaba allí. En la escuela se encendieron las alarmas y se inició una rápida actuación administrativa. El hombre fue denunciado y apartado de su cargo, y se espera que la Justicia actúe. Mientras tanto, está en libertad.

La madre de una de las víctimas, que no se identifica para resguardar a la menor, contó que ya se comprobaron nueve casos y que podrían ser más. “El hecho se descubrió en agosto durante la clase de ESI. Allí la docente explicó que sus partes íntimas no podían ser tocadas y una nena contó lo que vivió en plena clase. De inmediato nos enteramos de lo que estaba ocurriendo. Mi nena era alumna de este monstruo y fue una de las víctimas”, relató la mujer.

Dijo que la nena en varias oportunidades pidió no asistir al colegio y manifestó que no le gustaba estar con el maestro porque las trataba mal. “Yo hablé con él, pero me manipuló diciendo que el problema eran los alumnos, que no sabían respetar. Yo llegué a pensar que era así, que era culpa de mi hija. Y este monstruo abusaba de ella, la manipulaba y la amenazaba frente a todos en el aula”, expresó.

Dijo que los abusos se ejercían cuando el maestro hacía pasar al frente a las nenas, las sentaba arriba para corregirles el cuaderno y las manoseaba.

“En algún momento mi hija se debe haber dado cuenta de que lo que ocurría estaba mal, y él la maltrató, humilló y amenazó. Logramos juntarnos todos los padres y denunciarlo en Fiscalía, a la par del sumario de la escuela. Se hicieron las Cámaras Gesell y se comprobaron los nueve casos”, afirmó la mujer.

Investigación y sumario interno

Declaraciones

Tras la denuncia de los padres, nueve niños fueron convocados por la fiscal roquense María Calarco. Las declaraciones serían coincidentes.

Lejos del aula

Educación separó del cargo al docente en forma preventiva y le abrió un sumario interno, a la espera de que actúe la Justicia.

