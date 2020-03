Desde casa, Aqua Romero no le afloja a su recuperación

Sin embargo, esta inesperada pandemia sumó un nuevo desafío a la vuelta del joven número 9, ex San Martín y La Amistad, quien también se desempeña como recolector de residuos en la Municipalidad de Cipolletti.

“Estaba trabajando en dos turnos, a la mañana con el kinesiólogo del club, Jorge Figueroa, y por la tarde con el de mi ART”, contó el Aqua.

Todo esto lo aisló también a él, justo en la etapa en la que intenta recuperar el movimiento de la articulación y caminar sin renguear y buena postura.

Solo en su domicilio, cumpliendo con la necesidad social de no circular, agudizó el ingenio y también motivó un lindo gesto de su compañero.

“Maxi Tormann (compañero del plantel) tenía en su casa la máquina para hacer magneto y me la prestó. Así que me ajusté a la misma rutina que venía cumpliendo y sigo a doble turno en casa. Lo que más extraño es a mi hija”, aseguró. Es que la pequeña quedó cumpliendo con el aislamiento en la casa de su mamá.

Por teléfono con el kinesiólogo

Con el magneto en casa, Figueroa hizo llegar las instrucciones para enchufarlo y utilizarlo de manera correcta. “Jorge me dio algunas indicaciones para ponerlo en la función de la etapa en la que estoy y no paré”, explicó el jugador.

Fue importante también para no bloquear su cabeza con el encierro y no creer que se trataba de tiempo perdido. “Menos mal que le encontré la vuelta, porque si no el encierro, solo, sin mi hija y pensando que no estaba haciendo nada por la rodilla, me iba a costar muchísimo más”, concluyó.

Reprogramar

El lunes tenía previsto un encuentro muy importante con el doctor Rolando de la Vega, quien comandó la operación en la clínica Juan XXIII de General Roca.

“Lo vamos a tener que reprogramar. Es una de las pálidas para mi con todas estas cosas. Tendré que ir otro día, cuando me informen desde la clínica”, adelantó el futbolista.

Por el momento, se mantiene la disposición de no concretar entrenamientos hasta el martes (inclusive), pero todos siguen atentos a las medidas que tomen desde el Consejo Federal, pero sobre todo desde el Poder Ejecutivo nacional.

LEÉ MÁS

Pacquiao no le teme al coronavirus: "Debes ser un líder"

El Bocha Batista les pide a los pibes de Sapere que aguanten