Desde el cielo, el Mono Salvi hará fuerzas por su querido Boca el sábado

"Se feliz, o muere en el intento" Hoy es un día triste para todos los neuquinos. Se fue una gran leyenda del rock regional. Hincha de Boca y amigo de la Peña. Nos quedara en la mente el recuerdo de los lindos momentos que compartimos en la sede. Vuela alto "tío", saludos en el cielo al gran Rulo. Se volverán a juntar para zapar como siempre lo supieron hacer. Gracias por tanto Arte. Se te va a extrañar.