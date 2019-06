“Hasta que no haya soluciones nos vamos a quedar acá. No sé cuánto voy a poder contener a los pibes más jóvenes”, indicó el trabajador.

En la toma hay al menos unos 23 hombres y dos mujeres quienes piden trabajar "sin miedo". "Estamos incómodos con la policía si bien acá somos todos mayores hay jóvenes y no queremos caer en la respuesta a la provocación", indicó el manifestante, quien aseguró que lo que piden es que "se termina la situación de violencia para los trabajadores. No la entendemos. No queremos la mafia de Carcar dentro del sindicato".

Desde ayer la calle Bouquet Roldán entre Elordi y Sargento Cabral está rodeada de policías. Este mediodía hay al menos unos 25 efectivos, dos patrulleros, un camión de Bomberos y tres motos al resguardo de los vecinos y de los propios trabajadores que permanecen dentro del edificio. También hay en la esquina otro grupo de unos 10 integrantes de la Uocra de otro sector.

Los dos negocios que hay en la cuadra, una veterinaria y un centro de estética, continúan trabajando a pesar del movimiento, aunque ayer ambos cerraron las puertas a las 17 cuando llegaron unas 40 personas en apoyo a la toma.

“No podemos ser rehenes de esta gente. Necesitamos trabajar y mis clientas ya tenían turnos otorgados”, comentaron desde la estética.

En el mismo sentido se manifestó la empleada de la veterinaria quien igualmente contó que ayer por la tarde con tantos hombres dando vuelta tuvo temor por lo que cerró la reja del local.

