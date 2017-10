Desde que está en la tele, los chicos ya no la encaran

La rubia dice que los chicos “están en otra” y nadie se engancha a conocer a nadie. Por otro lado, dijo que la fama tampoco le ayudó demasiado: “En lugar de venir a chamuyarme, vienen y me dicen: ‘Eh, genia, me copa lo que hacés’; o me piden una foto”.

Igual, Nati ya adelantó cómo va a presentar a su pareja: “Supongo que será en las redes, mostrando una foto chapando o poniendo ‘te amo’ o un corazoncito”.