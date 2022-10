Desde qué momento se odian Jimena Barón y Gianinna Maradona

Jimena Barón- J mena La Araña.mp4

El inicio del pleito se dio cuando salieron unas imágenes, en aquel entonces, en donde se veía a Osvaldo y a Gianinna muy pegados en un boliche. Sin embargo, ella le negó todo a Jimena. "Hubo una situación que no me hizo sentir cómoda y no tuvimos más relación", expresó Barón.

Ante la consulta de Mirtha sobre si salió con su marido, en ese momento Jimena dijo: "No sé si salió, básicamente me contó una situación de una manera que después hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Me sentí rara, yo estaba en un momento donde era un flan. Estaba destruida. La estaba pasando mal. No tuve energía y eso me lastimó".

Tiempo después de esta charla, se confirmó que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estaban en pareja, ya que ellos mismos se encargaron de darlo a conocer. Esto le causó dolor a Jimena Barón que lo transformó en música.

Jimena Barón y Gianinna Maradona.jpg

Al igual que cuando sacó La Cobra, en esta ocasión la letra también es punzante e hiriente, por eso aseguran que le apunta directamente a Gianinna: "Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad. Yo... jamás ni se me ocurrió que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar que me lograste envenenar, pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición".

"Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio: “Esto es una señal, la araña, la traición”. Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba", dispara Jimena Barón en la letra de su nueva canción.