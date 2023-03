Desfiguró con un vaso a una moza, pero no irá preso

José Luis Pericoli (35) recibió una pena de 3 años en suspenso, por los delitos de lesiones leves y hurto simple. El agresor se declaró culpable, pero se vio beneficiado por no tener antecedentes.

Para la Justicia fue él quien le arrojó un vaso de vidrio en la cara a Agustina Tramontana, la joven de 20 años que sufrió graves heridas. Ocurrió hace dos semanas. En un dramático posteo, la joven había denunciado las consecuencias del ataque: “Me arruinaron la cara, al punto de no poder verme en un espejo sin llorar”. Ahora deberá someterse a una cirugía reconstructiva por daños en el oído y la mejilla.

La condena contra Pericoli se conoció el lunes durante un audiencia de control jurisdiccional. El fallo establece una serie de reglas de conducta, como realizar un tratamiento psicológico y la prohibición de acercarse a la víctima.

Agustina dijo que el 14 de marzo cerca de las 2 de la mañana, llegaron tres hombres al local bar Maldito Perro de la ciudad de Mendoza. “Subieron a la terraza. Los atendí. Pidieron unas cervezas y les pregunté si querían algo más. Entonces, empezaron a acosarme, decían que me querían a mí”, contó.

Una hora después, los hombres bajaron de la terraza y se sentaron en una mesa de la vereda. “Fui a cobrarles y dijeron que ya habían pagado. No era cierto. El encargado se acercó, les reclamó el pago y volvieron a pedirle bebidas. Pero no quiso seguir atendiéndolos. Ibamos a cerrar”, recordó la moza.

La discusión entró en una escalada de violencia de la que participaron otros clientes. “Les pedí los vasos de vidrio y les ofrecí los descartables. No aceptaron y se quisieron ir con un vaso. El encargado les dijo que no se podían ir, les pidió que devuelvan el vaso, le pegaron a él y se pelearon con otros clientes”, dijo Agustina. Y llegó lo peor: “Uno de ellos levantó un vaso y me lo tiró en la cara”. Y se lamentó: “Tengo más de 20 puntos en la cara, cejas, cachete, parte de la cabeza y la oreja con cortes, quedé sorda del oído izquierdo”.