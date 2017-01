Despedida y sin debut

El presente de Connie Ansaldi es similar al de más de 120 mil argentinos: está desempleada. Es que tras el final de Este es el show (producción de Ideas del Sur que ya no tendrá aire este año, por lo menos en El Trece) fue bajada de Bendita (Canal 9, a las 20:30) el lunes por la tarde, el mismo día que debía hacer su debut en el panel.

“Yo ya no sé qué hacer en este país con lo garca que es la gente con su palabra para con el trabajo ajeno. Me desespera. Que me sustraiga un alien” y “Al final, tiene razón mi amigo @Facundo_Moyano. No hay un fucking sindicato que nos proteja y hacen con nosotros LO QUE QUIEREN. Feudos”, fueron los mensajes que tuiteó la periodista minutos después de enterarse de que no la necesitarían en el programa conducido por Beto Casella.

Lo que más la enfureció es que no le dieron muchos detalles del porqué de la decisión y sólo le dijeron que estaba relacionado con la gran presencia de mujeres en el programa (Edith Hermida, Any Ventura, Lola Cordero, Florencia de la V y Alejandra Maglietti).

Su desembarco a Canal 9 estaba pactado desde principios de diciembre, y hasta le había confirmado el horario de ingreso y la cochera que utilizaría.