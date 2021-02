Después del nocaut, McGregor se comió un filete bañado en oro

Esta cena no es un gasto para nada significativo para un McGregor que ha embolsado mucho dinero a lo largo de su carrera deportiva y también ganó una cifra muy alta pese a perder con Poirier. Aunque Dana White no quiso revelar los valores que habían ganado ambos, algunos medios especializados hablan de que The Notorious recibió 5 millones de dólares por subir nuevamente al octógono.

image.png

Lógicamente, a esa cantidad habría que también sumarle el dinero correspondiente al Pay Per View, por lo que McGregor podría haber embolsado unos 25 millones de dólares en total. No fue su pelea más lucrativa –ante Cerrone llegó a los USD 60 millones y contra Mayweather ganó USD 85 millones– pero ayudó para sostener su costoso ritmo de vida.

Seguramente, tras la suspensión de seis meses, McGregor vuelva a prepararse para combatir otra vez para recolectar aún más dinero. Una de las posibilidades es hacer una pelea para completar la trilogía con Poirier, aunque también está latente un nuevo enfrentamiento con Khabib Nurmagomedov o incluso existe la posibilidad de que vuelva al boxeo para hacer un evento con Manny Pacquiao.