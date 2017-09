Después de resistir y de escapar, se entregó Medina

“Si me llegan a detener, les vamos a prender fuego la provincia. Si me quieren preso, ¡que vengan! Pretenden destruir a los trabajadores. No los vamos a dejar”. Juan Pablo Medina El Pata arengó a quienes fueron a hacerle el aguante.

Medina había decidido recluirse en el edificio para “resistir” la detención, pero minutos después de las 17 dejó el lugar raudamente y pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo. Cuando empezó el conflicto, el líder amenazó con “prender fuego la provincia de Buenos Aires” en caso de ser apresado, pero más tarde intentó bajar el tono y les pidió a los manifestantes que “la protesta sea pacífica”. El cambio de discurso pareció haber llegado tarde, ya que en el lugar se vivieron momentos de gran tensión con presencia de quema de gomas y hasta bombas molotov.

Por la noche, las fuerzas federales fueron a buscarlo a su casa y Medina decidió entregarse, para ser trasladado a una cárcel.