Después de 'Supón', Listorti se la jugó con "We are the World"

“Yo quiero sumarme y quiero cantar para ustedes 'We are the world, we are the children”, dijo Listorti y comenzó a tocar la guitarra. Con voces extrañas y un inglés exagerado entonó el mítico tema que en 1985 artistas como Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder y Tina Turner interpretaron en el marco del USA for Afirca.

Al terminar, el ex ShowMatch se puso serio y repitió la consigna que suena por estos días: “Quedate en casa”.

Listorti se encuentra desde hace casi un mes en cuarentena ya que antes de que el Presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social obligatorio él ya estaba recluído en su casa con su familia porque había regresado de vacaciones del exterior.

