El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares, fue el encargado de abrir el debate al comunicar el rechazo al pedido de la defensa de Estrella, que alegó problemas de salud mental para intentar suspender el proceso.

Estrella, juez de la Séptima Cámara del Trabajo mendocina, se convirtió así en el primer magistrado de esta provincia en ser destituido por un jury de enjuiciamiento en un caso de violencia de género.

El 17 de mayo de 2014, Estrella fue denunciado por quien entonces era su pareja, María Ortiz, que lo acusó de haberla golpeado e intentado ahorcarla como consecuencia de una discusión en el domicilio que ambos compartían en la ciudad de Mendoza.

En su declaración testimonial ante el jury, que se extendió durante toda la jornada, la ex pareja del camarista relató en el salón de actos del Poder Judicial que la agresión se desató luego de que el magistrado le preguntara si "lo iba a seguir queriendo dentro de diez años", a lo que la mujer respondió que "no lo sabía".

"Me dijo que lo estaba boludeando, que era una loca autista, me preguntó si creía que su casa era una pensión, y le dije que no sabía lo que podía suceder en diez años. Quise abrazarlo para que habláramos, pero me agarró del pelo y me empujó contra una pared", agregó.

"Reaccioné y le di una cachetada -recordó la mujer-, y me dijo que me fuera, me tiró del pelo y me dio la cabeza contra la pared; me senté en el sillón y me dio piñas en la cabeza y en la cara. No paraba de insultarme".

Y agregó: "Me agarró contra la heladera y me dio una piña en el ojo. Me agarraba las manos y forcejeaba. Le pedía que me perdonara por la cachetada y que habláramos, pero me seguía por el living golpeándome. Agarró mi mochila y la revoleó al pasillo. Agarró mi material de estudio y lo revoleó al pasillo también. Me di cuenta que a él no le importaba nada de mí", precisó.

En su relato, Ortiz también recordó: "Me seguía insultando y fui a buscar la campera a la habitación de su hija. Me caí y quería darme la cabeza contra el piso. Me agarró en el pasillo, me envolvió el pelo en el cuello y tiraba. Me corría alrededor de la mesa y como no podía alcanzarme me tiró con una silla. Me empezó a salir sangre de la boca y manché el mantel", finalizó.

