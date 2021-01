Destrozaron y desvalijaron a la casita de Barriletes en Bandada

"Fue muy dañino, feo y triste. De una falta de empatía total lo que hicieron", resaltó Marta Basile, la directora de la asociación Barriletes en Bandada ante el saqueo y acto vandálico que sufrieron en la sede de la institución durante el fin de semana. No solo robaron elementos de electrónica, sino juguetes y destrozaron todo a su paso. Pañales , comida y otras cosas fueron encontrados en el piso.

En comunicación con LU5 , Marta contó lo sucedido en la sede de la asociación, ubicada al lado de la Escuela 311 de Neuquén capital, sobre calle Necochea al 2000 del barrio Gran Neuquén Norte. "Cuando llegamos nos encontramos un desastre, fue devastada la casita donde trabajamos con los bebés. Es que no solo robaron sino que, por ejemplo, dejaron las pilas de pañales y bolsones de comida todos rotos en el piso", resaltó la directora, sumamente indignada.

En este sentido, contó que el robo y vandalismo ocurrió durante el fin de semana, en dos oportunidades. "Esto empezó el viernes a la noche cuando me llamó el guardia de la escuela para decirme que estaba abierta la puerta, pero que no habían podido entrar. El estuvo con un herreno trabajando para arreglar la puerta; pero cuando el lunes llegamos a la mañana, nos encontramos con todo esto. Por lo que el domingo a la noche, que el guardia no estaba, pudieron ingresar por la misma reja e hicieron un boquete. Nadie escuchó nada", explicó en relación al momento del robo.