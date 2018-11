“Quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido y es muy difícil pagar una entrada para ver a artistas”, comenzó diciendo el cantante mientras empezaba a escucharse el cántico contra el Presidente. Disgustado, Rolo pidió: “No puteen a nadie... No lo dije para que hagan eso, sino porque realmente (el país) está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas, así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie”.