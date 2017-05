Desvalijaron la casa de Ciro Martínez y se llevaron dos autos

Según explicó el cantante, que se encontraba de vacaciones en el momento del robo, los asaltantes ingresaron por la casa de un vecino y sustrajeron todo tipo de bienes, entre ellos dos vehículos, que ya fueron recuperados. Por el hecho fueron detenidos dos personas.

"Estaban buscando plata, quedó todo revuelto. Se llevaron cosas insólitas, por ejemplo las planchas de los cubiertos, cafeteras, tostadoras, cosas de la cocina", dijo el líder de Ciro y Los Persa.

"No tenían intenciones destructivas, revolvieron apurados, no sé si tuvieron tanto tiempo, instrumentos de música no tocaron nada ni rompieron nada", agregó el músico, quien reconoció que las cámaras de seguridad registraron el hecho.

"Cargaron los autos, estuvieron un rato, no sé si en algún momento tuvieron miedo de que venía alguien y rajaron por cosas que quedaron. Había gente [en la casa] pero en ese momento habían salido", dijo Ciro.

Consultado sobre la seguridad en el barrio, el cantante manifestó que el comisario es nuevo pero que los hechos de inseguridad son frecuentes en la zona. "Esto son años de corrupción política. Hay que terminar con la joda, en todo sentido. El que roba tiene que pagar", concluyó.