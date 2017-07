Detienen a hermano de ex intendente de La Plata por coimas

Ahora, un fallo de la Suprema Corte bonaerense revocó esa medida y enseguida el juez que interviene en el proceso, Pablo Reale, pidió otra vez la detención del hermano de quien fuera jefe comunal entre 2007 y 2015, junto con otros tres ex funcionarios: el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette (quien ya estaría en una comisaría de La Plata), y Roberto Moreno.