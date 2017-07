Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que precisó que las detenciones se produjeron en el allanamiento de cuatro domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca.

Se trata del ex almirante Rodolfo Carmelo Francisco Luchetta; el ex capitán de navío Heberto José Rubattino; el ex suboficial mayor Luis Oscar Conti y del ex capitán de navío Mario José Bilesio, mientras que en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza se aprehendió al ex capitán de fragata Pedro Eduardo Giromini.