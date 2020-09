La detención fue confirmada por la Unidad Regional II de Rosario, que tras comprobar que se trataba de la misma persona que había cometido un robo días atrás y terminó tras las rejas. Además, se informó que ya había tenido otro intento de asalto en otro local comercial.

Video: robó más de veinte latas de atún y se ofendió porque la atraparon

El viernes el video de la mujer se hizo viral. En las imágenes se la ve con 27 latas de atún en aceite “La Campagnola” entre su ropa, que tiene que devolver ante la presencia de la seguridad. En total, el robo estaba valuado en $5.800, de acuerdo al valor de cada pieza.

“¡Sacate el barbijo! ¡Sacate el barbijo! ¡Bajate el barbijo! Ladrona, mirá, mirá todo lo que larga”, se escucha cómo la increpa uno de los trabajadores del lugar mientras la mujer, de quien no se difundió la identidad, soltaba los productos. “Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más”, continuó la protagonista de un video que tiene miles de visualizaciones en Twitter.

https://twitter.com/lucianandpablo/status/1307450331165532161 Trucado para hacer publicidad gratis de : " La Gallega ", de Pellegrini y Mitre... Por qué no llamaron a la policía?? Les sale más caro??( darle algo a la ley ), pueden exhibir la cara por hurtar latas?? Y a los asesinos, etc. los sacan encapuchados??? Mal x el hurto!! — Cosme Fulanito (@lucianandpablo) September 19, 2020

Uno de los guardias de seguridad del supermercado le exigió que vaciara otro bolsillo y dejara todo lo robado: “¡No, pero es lo que compré! No ves que lo compré con la plata, preguntale. Lo compré con la plata, mirá acá tengo el ticket. Acá tengo el ticket. No tengo más nada, boludo. Tengo la plata, mirá. Tengo la plata. ¡No tengo más!”.

Antes de retirarse del supermercado, uno de los empleados le exigió que se quitara el tapabocas para poder registrar su cara. “No venís más, no venís más. Bajate el barbijo, bajate el barbijo”. La mujer contestó: “¡Qué bajate el barbijo, gordo asqueroso! Me tocás y te denuncio por violencia de género”. Le respondieron: “Y vos estás robando, mugrienta. Tomatela, tomatela”.