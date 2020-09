Fue descubierta mientras robaba 27 latas de atún

"¡Sacate el barbijo! ¡Ladrona! ¡Mirá todo lo que larga!", se sorprendió el guardia mientras la mujer, en vez de estar avergonzada, redoblaba la apuesta y le recriminaba el accionar a los agentes. "Te dejo las cosas, si querés. ¿Qué querés? ¿Que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más", replicó la protagonista.

Embed

Luego, previo a retirarse, uno de los empleados le exigió que se quitara el tapabocas para poder registrar su cara. "¡Qué bajate el barbijo, gordo asqueroso! Me tocás y te denuncio por violencia de género", advirtió la mujer, mintiendo, para generar temor.