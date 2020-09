Viral: se robaba más de 20 latas de atún y encima se enojó

Una conocida empresa de productos alimenticios se hizo tendencia en Twitter . Aunque no fue por mérito propio sino por una mechera que se iba del super con un enorme botín de latas de atún , pero fue descubierta por los guardias del lugar, que la filmaron mientras arrojaba al piso todo lo que pretendía llevarse sin pagar y terminó escrachada y saliendo a los gritos del supermercado con un insólito aviso: "A este lugar no vuelvo más".

En las imágenes además se escucha a los guardias asegurarle que no le permitirán más la entrada al local comercial. Además se ve como uno intenta quitarle el barbijo, tal vez con la intención de filmar su rostro. "Te dejo las cosas ¿Qué querés, que me ponga en bolas acá? Me desnudo. No vengo más a este lugar", dice la mechera, enojada por la situación, como si fuese ella la víctima.

Cuando la siguen revisando y le quieren hacer dejar otros productos que se habría robado y llevaba escondidos, la mujer asegura que "esto lo compre y lo pagué, y tengo el tikcet, acá tengo la plata". Los guardias la sacan del lugar y le piden que se saque el barbijo, y la mujer reacciona enojada: "no me empujés ni me pegués, me tocás y te denuncio por violencia de género", dice, y se va insultando a los guardias y al supermercado.

https://twitter.com/JohannTenorio/status/1307363178116984832 Sí, los Simpsons también profetizaron a la chorra de las latas de atún La Campagnola. pic.twitter.com/uV7oWx670s — Johann Opulentenorio (troll #347) (@JohannTenorio) September 19, 2020

https://twitter.com/cuentadelodio/status/1307347921189339139 Amo porque se OFENDIA porque la encontraron robando ya no se puede robar en paz en este pais https://t.co/EWrXEUp2Tb — el pombero (@cuentadelodio) September 19, 2020

https://twitter.com/caniitoRisso/status/1307387023255371781 Como Seria mi vida. Si me hubiera podido robar todas esas latas de La Campagnola pic.twitter.com/JEVVF1ekwd — J.R. (@caniitoRisso) September 19, 2020

https://twitter.com/BiancaPrecenza/status/1307398492260904960 Jajaja no solo que se ofende sino que encima no es ninguna boluda, se lleva atún la campagnola https://t.co/hx1wfZuuoY — Bianca (@BiancaPrecenza) September 19, 2020

https://twitter.com/Martosalwe/status/1307399512516943873 Aparte la campagnola al aceite. Ninguna boluda. Claramente hubo un trabajo premeditado — Martin Salwe (@Martosalwe) September 19, 2020