Detuvieron a un acusado de matar a ocho personas

Aparentemente el hombre escapaba de la Policía. Todavía no se presentaron cargos y se desconocía el motivo o si el atacante conocía a sus víctimas, una de las cuales era un subjefe de policía. En tanto su identidad fue reportada por The Clarion-Ledger como Cory Godbolt. En un video se ve que Godbolt ya apresado balbucea e intenta explicar a una reportera que una de sus víctimas “simplemente estaba ahí, mi plan no fue diseñado para él”.

El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, emitió un comunicado en el que lamentó las víctimas y destacó la labor policial: “Pido a todos en Mississippi unirse en la oración por las vidas perdidas”.