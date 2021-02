Detuvieron a un ex jefe de policía con una "triple vida"

Un ex jefe de Policía de Estados Unidos, de 41 años, fue arrestado por falsificar un certificado de divorcio que presentó ante una de sus dos amantes. En realidad, el hombre vivía en aparente armonía con su esposa .

El acusado, padre de cuatro hijos, había enviado una copia de una "anulación matrimonial fraudulenta" a su amante, Cecily Steinmetz. El escándalo salió a la luz después de que el ahora ex oficial publicó una foto en Facebook junto a su esposa con motivo de su aniversario. Posteriormente, la amante publicó en la red social que el 25 de enero, había terminado la relación con Collier al descubrir que este llevaba "una vida doble/triple".

"Nos mintió a nosotros, a nuestros hijos. Me presentó un documento de divorcio falso cuando me había enterado que estaba casado. Acabamos de regresar de unas vacaciones en Taos y mientras tanto, le dijo a su otra esposa que estaba en una asignación de trabajo en Portland", escribió Steinmetz. Además, ella descubrió que el efectivo tenía una segunda amante, llamada Kristi, a la que el ex jefe de Policía también le propuso matrimonio. El infiel está arrestado con una fianza de 10.000 dólares.