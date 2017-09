Detuvieron a una mujer que amenazó a Antonia Macri

“La Policía Federal detuvo a quien amenazó a la hija del presidente”, señaló Bullrich a través de mensajes publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En otro posteo, la titular de la cartera de Seguridad consignó que la detenida se llama “María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición del Juez (Ariel) Lijo".

La mujer, de 57 años, fue detenida en la clínica psiquiátrica "Solar Colonial" de la localidad bonaerense de Castelar, agregó la información oficial.

Hace dos días, apareció en Facebook un intimidatorio mensaje contra la hija del presidente Mauricio Macri, Antonia, junto a una imagen de un fusil.

"Macri estás avisado!! Tu hija no va a 'desaparecer', no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Sé que es tu hija y a qué colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO!", fue el mensaje que se publicó el jueves por la noche en una cuenta a nombre de un usuario identificado como Caro Krúpskaya.