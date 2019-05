"Devolvé lo que te afanaste"

Sin anestesia

Sin bajar el tono a las acusasiones, Yanina fue letal: “Amor de mi vida, no podés hablar de moralidad vos. Le dije pelotuda a Nicole Neumann y ahora lo aclaro y me hago cargo. Hacete cargo vos de lo que choreaste, de lo que afanaste, por lo que estás acusada. Ya casi que tu abogado te quiere dejar porque te hizo el favor porque es amigo de tu ex novio Jorge Rial. Quiero saber si le vas a hacer un juicio a Morena Rial cuando te trató de gato, a Jorge Rial cuando te trató de chorra y después te pusiste de novio con él porque te convenía porque tenía plata. No te metas conmigo, Agustina Kämpfer”, agregó Yanina.

En el durísimo ataque, la rubia aseguró que Agustina se hace “la buena y la sorora”. “No podés explicar nada, reina. Yo acá estoy con compañeras, soy panelista y soy mucho mejor que vos porque hacías notitas de color en C5N y ahora te hacés la politóloga porque te encamaste con Boudou y estás imputada por chorear, por robar, muñeca brava”, cerró Latorre ante el aplauso de todas su colegas.