Di Natale habló del final de CQC y le pegó a Pettinato

Error: Para Di Natale, los productores de CQC se equivocaron al convocar a Roberto Pettinato.

“No volvería a CQC, me hubiera encantado hundirme con el barco, se planteó una forma de programa que yo ya no podía hacer”, sostuvo. “Después estuvimos tironeando un tiempo con la productora, se portó muy mal conmigo porque creo que tuve más de un gesto de lealtad y bondad en 20 años. Yo cobré mi año en el contrato sin trabajar esa temporada y al tiempo me llamaron de Los ocho escalones. Estaba ahí cuando salió el último programa de CQC y yo veía cómo se iba, así que me puse un traje negro para despedirlo, nadie lo notó”, reveló.

Aunque no quiso dar detalles de su mala relación con el último conductor de CQC, manifestó: “Lo que tenía que decirle a Petinatto lo hice en la cara y fue un hermoso momento, había testigos”.