Día de la Madre: caminará 380 kilómetros para ver a su hijo

La cuarentena genera situaciones insólitas. Aunque algunas conmueven. Y muestran hasta dónde puede llegar el amor de una madre y su hijo, que no se ven desde hace nueves meses. Patricia Würtz es la protagonista de esta historia. La mujer vivía en la ciudad de Colón junto a su esposo y a su hijo, pero cuando quedó viuda, hace tres años, decidió mudarse a Paraná. Desde allí planea caminar hasta su ciudad natal para pasar el Día de la Madre con su hijo, al que no ve desde enero, pero sin micros de larga distancia ni chances de pagarse un remís o un taxi para que la lleve esos 380 kilómetros, decidió que irá igual: caminando.

“Voy a viajar sin plata, sin nada. Esto será una muestra de fe y de amor para recordar a mi difunto marido y para poder pasar el Día de la Madre con mi hijo”, señaló Patricia, quien en su cuenta de Facebook compartió su idea y realizó un pedido solidario a los vecinos de su provincia para cumplir su objetivo: “Quiero comentar que emprenderé una caminata de 380 kilómetros para ver si el Día de la Madre puedo llegar a Colón y pasarlo con mi hijo. Él no puede venir y hace nueve meses que no nos vemos. Solo lo hago por la necesidad de estar allá, donde viví tantos años”, escribió.

Contó que saldrá el 14 de octubre y pasará por Viale, Villaguay, Villa Elisa, San José y Colón, ciudades donde espera descansar en algún espacio que encuentre: “Si en el camino alguien me puede ofrecer agua o algo de comida se lo voy a agradecer. A los que les interese les digo que voy a estar informando por este medio dónde me encuentro en cada momento. Desde ya gracias a todos los que quieran apoyarme”, sostuvo.

Además, Patricia pidió si alguien podría donarle unas zapatillas que ya no use para no lastimarse los pies en un trayecto tan largo y agotador.

Para no alarmar a los vecinos en medio del aislamiento y los cuidados por el coronavirus, la mujer contó que espera sacar los permisos de circulación correspondientes, e incluso algún certificado médico, para no tener problemas en el camino y poder concretar su travesía para poder ver, por fin, a su hijo, en un día tan especial.