¿Dice la posta? El doctor de Diego pide calma y contó a qué hora lo opera

Cerca de las 16:25, Leopoldo Luque, médico personal de Diego, volvió a brindar declaraciones: "Diego está lúcido, está de acuerdo con la intervención, se lo expliqué. Está muy tranquilo. Es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen esta hematoma son añosos. El panorama no cambió. Diego sigue igual. Sigue con la misma condición clínica, con una causa más concreta. Era lo que me pedían ustedes y no podía ofrecerles porque no tenía nada concreto. Los hematomas subdurales son imperceptibles".