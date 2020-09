Diego Brancatelli sorprendió al elogiar a Macri

A pesar de reconocer la labor del ex ex mandatario, Branca destacó la tarea de Bianchi. "El mejor momento de Boca fue con Macri como presidente, pero me parece que el artífice de eso, de todos esos triunfos, fue el director técnico, Carlos Bianchi", aseguró Brancatelli. Y luego no pudo con su genio y terminó ninguneando a Macri.

"Bianchi era un técnico que Macri no quería. Él quería a (Daniel) Passarella cuando llegó. Macri no sabe nada de fútbol, habla mucho de fútbol, pero no sabe. El resto de la Comisión Directiva lo convenció para que sea Bianchi, quien es el mejor técnico de la historia del fútbol argentino y logró todo eso", sostuvo el periodista.