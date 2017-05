El ex jugador de Boca Juniors le dijo a Carlos Bernal que “la toque mucho” pero que “entrene bien” a su mujer. Latorre, que se destaca como comentarista de Fox Sports, reveló que también va a formar parte de la apertura de Showmatch.

“En el ‘Bailando’ está todo tan prendido fuego que nos puede terminar afectando. Voy a formar parte de la apertura, no puedo contar qué voy a hacer. La gente de Marcelo es muy creativa”, reveló Diego en su visita a Los ángeles de la mañana.

Diego Latorre le aportó humor a Los ángeles de la mañana. Diego Latorre le aportó humor a Los ángeles de la mañana.

Una vez que Yanina Latorre fue confirmada para el certamen, la panelista ya había hecho su solicitud en reiteradas ocasiones. “Quiero un bailarín heterosexual que me toque”, había manifestado la rubia, que ayer se hizo cargo de la conducción del programa de Ángel de Brito (se fue de vacaciones a Estados Unidos).

En el divertido cruce que tuvo el matrimonio -hace 23 años que están casados- al notar el graph que decía “Separación e infidelidad”, el ex futbolista aclaró: “Separación por ahora no. Infidelidad, qué se yo, ¿vos me cagaste?”, le preguntó a su mujer. “¿Querés que te lo confiese acá?”, replicó ella, filosa. “¡Nooo!, otro día, en la intimidad, ja, ja, ja. Ustedes son muy escondedoras, son muy zorritas, jajaja. Se hacen las buenitas”, replicó Diego.

¿Juntos?

El próximo lunes se grabará la apertura fílmica para la nueva temporada de Showmatch, en la que Tinelli interactuará con muchos famosos y políticos reconocidos. Ahora se conocieron algunos de los invitados que le pondrán su gracia al material que dirigirá Nacho Lecouna y donde estarán Adrián Suar y Griselda Siciliani, quienes se separaron en medio de rumores de un tercero en discordia.

Repite: será la segunda vez que Yanina Latorre participa en el programa de Marcelo Tinelli.