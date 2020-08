Diego Latorre y Marcelo Benedetto se cruzaron feo en Fox y se dijeron de todo

La grieta no solo existe en la política, pues en el deporte los celos, las envidias profesionales y los bandos enfrentados están a la orden del día. Desde hace varios años ya ex deportistas desembarcaron en la televisión y en la radio aportando un análisis especializado ocupando el rol de comentaristas. Hecho que le aporta un plus al relato cuando se trata de gente muy bien preparada como Diego Latorre , respetado y elogiado por la mayoría de sus nuevos colegas por su visión completa que abarca la táctica y el aspecto emocional del fútbol por su trayectoria como profesional. Pero eso también genera una grieta entre ex jugadores y periodistas, que pueden sentirse desplazados y esta semana se evidenció en el aire de Fox Radio en un tenso cruce que protagonizó con Marcelo Benedetto , con quien tiene una excelente relación pese a las diferencias.

La discusión entre Diego Latorre y Marcelo Benedetto comenzó cuando entre los distintos integrantes del programa de Fox, conducido por el Pollo Vignolo, analizaban la clasificación del PSG a semifinales de la Champions League tras derrotar de manera agónica al Atalanta. En ese momento, Marcelo Benedetto pidió la palabra y cruzó a sus compañeros Diego Latorre y Damián Manusovich, ambos ex futbolistas profesionales: "Es difícil analizar el partido. ¿Vamos a hablar de estadísticas o de juego? ¿Por qué vos que sos un ex jugador no analizás el juego? ¿Por qué Neymar jugó como jugó? Si ustedes son los reyes del análisis, no caigan en lo periodístico, en las estadísticas".

Diego Latorre, conocido por su fuerte carácter, no se la dejó pasar y le contestó a Marcelo Benedetto: "No me gusta esto de estar haciendo escuela de periodismo contra nosotros, los ex jugadores. Como si hubiese que ser físico-químico, estamos opinando de fútbol. ¿Tengo que aprobar televisión y radio para hablar de fútbol? Yo te trato bien a vos, no me gusta que te metas con Manusovich", le respondió el ex jugador de Boca y Racing.

Pero el tema no quedó ahí, pues después llegó la devolución de Marcelo Benedetto: "El que primero se para en el lugar de los que estuvieron dentro de la cancha y que el resto parece que no puede opinar sos vos Diego Latorre, y te lo digo porque te quiero mucho. Yo siento que no puedo opinar del juego porque no jugué y no entré adentro de una cancha, como si fuera una ciencia".

Para seguir agrandando la grieta entre Diego Latorre y Marcelo Benedetto, “Gambetita” lanzó otra chicana: "A vos te atacó Mariano Closs en la transmisión y no decís nada". Y entre bromas y comentarios del resto para pasar el momento tenso, Benedetto cerró: "Se lo voy a decir en la cara, se lo digo a cualquiera. Hoy no me callo más, se acabó. Basta de los grises".