Diego Maradona estará mañana en la entrega de premios The Best

La FIFA celebrará mañana en Londres su gala anual y el momento más esperado será cuando dé a conocer el nombre del mejor futbolista masculino del año.Sin embargo, la federación internacional entregará más premios. A continuación, un repaso a los nueve galardones y a los finalistas:"The Best" a mejor futbolista masculino: Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), Lionel Messi (Argentina/Barcelona) y Neymar (Brasil/Barcelona/Paris Saint-Germain)"The Best" a mejor futbolista femenina: Deyna Castellanos (Venezuela/Florida State Seminoles), Carli Lloyd (EEUU/Houston Dash/Manchester City), Lieke Martens (Holanda/Rosengard/Barcelona)"TheBest" a mejor entrenador de fútbol masculino: Zinedine Zidane (Francia/Real Madrid), Massimiliano Allegri (Italia/Juventus de Turín), Antonio Conte (Italia/Chelsea)"The Best" a mejor entrenador de fútbol femenino: Nils Nielsen (Dinamarca/Selección danesa), Gerard Precheur (Francia/Olympique de Lyon), Sarina Wiegman (Holanda/Selección holandesa)"The Best" a mejor portero: Gianluigi Buffon (Italia/Juventus de Turín), Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid), Manuel Neuer (Alemania/Bayern Múnich)Premio Puskas al mejor gol: Deyna Castellanos (Venezuela/selección venezolana sub 17), Oscarine Masuluke (Sudáfrica/Baroka), Olivier Giroud (Francia/Arsenal)Premio a la mejor afición: Borussia Dortmund, Copenhague y Celtic de GlasgowPremio al "fairplay": la FIFA no dio a conocer a los aspirantesOnce ideal del año: elección de la mejor alineación de 2016