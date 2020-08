Difunden video de Nahir Galarza denunciando un ataque en manada

“Tres años antes (de la condena a perpetua) con la complicidad judicial, política y de los medios de Entre Ríos, ocultaron una denuncia que Nahir, con 16 años, efectuó por un ataque sexual en manada en el cual ya incriminaba a Fernando”, comienza el video que publicó Zonzini, contratado por la familia Galarza para manejar el tema en los medios.

En el video se muestra un supuesto pedido que realizó en octubre de 2014, según el documento que se ve en las imágenes, el fiscal que investigó la denuncia que hizo la menor. En la solicitud le pide al rector del colegio al que concurría Fernando Pastorizzo los “datos personales del alumno”. Todo en el marco, según asegura Zonzini, de la denuncia caratulada como “Galarza Mariano”, padre de Nahir.

El video está editado y no aparece el relato completo de la joven. Según Zonzini, la condenada denunció en ese momento un ataque en manada en el cual implicó a Fernando, aunque en las imágenes nunca lo nombra.

“Estaba oscuro y no estaba consciente en ese momento, yo estaba perdida”, asegura Nahir en la grabación de la entrevista que mantuvo con una psicopedagoga tras radicar la denuncia. Ante la profesional Valeria Massuh, declaró que tras ser abandonada en un descampado tenía la ropa sucia con tierra y sangre.

Y agregó: “Estaba sentada con las manos atadas con una cinta negra de plástico. Tenía sangre en las muñecas y en las piernas. Escuchaba voces de hombres, pero no sé qué decían. Yo escuché a dos personas, pero no sé cuántos eran”. “No, no tengo novio”, responde ante la consulta de la profesional.

Galarza denunció que comenzó a sentir un olor nauseabundo mientras caminaba por la calle, luego dijo que se desmayó y que despertó poco después en un descampado.

En otro expediente mostrado en el video, figura que Nahir presentaba lesiones en la cara, antebrazos, abdomen y en la pierna derecha. “Dijeron que no servía”, sentencia sobre el final de la grabación Nahir.

Jorge Zonzini asegura que la denuncia fue “ocultada” pero nunca aclara en qué quedó esa causa.

Este hecho ocurrió tres años antes del crimen por la que fue acusada la joven y condenada a prisión perpetua por unanimidad por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, y luego fue confirmada la decisión en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia: el fallo no está firme.