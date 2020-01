Dignity, al desnudo en las redes sociales

Sin límite: Calu desafió la censura de Instagram al publicar varias foto totalmente desnuda.

Su búsqueda

En un encuentro espiritual que tuvo este verano, y que compartió en sus redes, Dignity marcó el pensamiento que la guía en esta búsqueda personal: “Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia. I’m from the illumination nation. Gracias por jugar”.

Por otro lado, Calu, en la puerta de su casa colocó un fuenton que trajo de Hatí. En ese viaje le tocó dormir en carpa, y fuera de estas estaba la fuente donde todos se lavaban los pies antes de entrar a dormir. “Me pareció una gran idea y la adopté”, señaló la modelo.

“Dejé que mi mente sueñe”

Hace pocos días, Dygniti publicó una reflexión de la “ experiencia extrasensorial” que tuvo en Punta del Este, y su posteo generó algunas críticas. “Dejé que mi mente sueñe como me gustaría vivir con lo que me tocó vivir. También reconocí que vos soñás con lo que te tocó y toca vivir. Entiendo muy claro que mi manera de soñar no es la única manera de vivir. Tu sueño es distinto al mío. Yo no quiero ofender tu manera de soñar”, fue el descargo de la actriz.