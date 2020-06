Dignity recibió al desnudo el verano de Estados Unidos

Este fin de semana, la modelo brindó una entrevista al ciclo radial Agarrate Catalina, donde habló de cómo está viviendo el confinamiento por la pandemia de coronavirus su casa de Brooklyn, Nueva York.

“Esta cuarentena me ayudó a aprender a desapegarme de esos hábitos que ya no necesito más y a adquirir otros hábitos que me permiten mayor independencia. Como meditar ordenada y sistemáticamente, para poder organizar mi vida. Eso me gusta, me da mucho poder”, señaló Rivero.

Summer solstice by my friend @agostinagalvez #analogphotography #compostbeauty #compostourbody View this post on Instagram Summer solstice by my friend @agostinagalvez #analogphotography #compostbeauty #compostourbody A post shared by DIGNITY (@lacalurivero) on Jun 21, 2020 at 9:21am PDT

“Yo hace mucho que vengo hablando de ser vulnerables. Ser vulnerables es tener el coraje de mostrarse imperfectos. Es tener compasión hacia uno mismo y hacia los otros. Es tener, por sobre todo, amor propio para renunciar a eso que pensabas tenías que ser. Para ser quien querés ser o quien sos realmente. Y si en esta pandemia podemos mostrarnos más vulnerables o nos volvemos más vulnerables, creo que podemos llegar a un lugar mucho mejor como sociedad”, postuló. “No se necesita de una inteligencia superlativa para entender hay una necesidad máxima de amigarnos como especie, de cuidarnos más el uno al otro, de construir un mundo con mayor igualdad de raza y de género”, remarcó antes de referise al asesinato George Floyd a manos de la Policía: “Yo creo que la pandemia y el aislamiento lo que hizo fue poner en manifiesto todo lo que realmente somos. Y en este país puso todo tipo de desigualdades bajo la lupa. Es espantoso lo que sucede racialmente en Estados Unidos. Y no solo con los afroamericanos: con los latinos, con los asiáticos, con todo lo que sea diferente a ellos”.

Sobre el final de la nota, Calu se refirió al nuevo nombre con el que se siente identificada “Dignity fue un emergente, fue una excursión de mí a un yo más liviano. Más flexible, mucho más libre, más independiente. Sin dudas, es una celebración a la mujer que soy, a la madurez que logré”, concluyó.

LEÉ MÁS

Calu Rivero desnuda por las calles de París

El descargo de Calu tras las críticas por su experiencia