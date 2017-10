Dijo al 911 que a su novia la mataron pero no le creen

Ante la duda y la debilidad de su testimonio, la Policía de Santa Fe optó por detener preventivamente al novio de la docente asesinada de un tiro en Circunvalación Oeste y Teniente Loza. Fernando, el detenido, no fue muy claro cuando declaró. Según su relato, se pusieron a la par dos hombres en un auto y los obligaron a detener la marcha para robarles. Pero después no habría podido dar precisiones de la muerte de su novia porque “no recordaba nada”. Su versión fue cayendo en la consideración de los investigadores. Algunas contradicciones y heridas en su cuello (tipo arañazos) dieron vuelta su propio relato. El hombre fue arrestado, sospechado de haber tenido participación en el homicidio. “La versión no fue muy convincente”, dijo una fuente de la investigación.

La víctima fue identificada como Yésica Ronzoni, quien recibió un tiro en la cabeza y otro en la pierna, por lo que murió en forma inmediata. La pareja de la docente sufrió excoriaciones y fue trasladada por una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) al Hospital José María Cullen. Jesica era maestra de dos escuelas de Santa Fe, ciudad a la que habían llegado junto con Fernando de su Emilia natal, localidad del norte santafesino. Ambos convivían y estaban como “caseros” en una casa de Guadalupe Residencial. Según se supo, previo al hallazgo del cuerpo de Jesica, volvían a su vivienda tras cenar con unos familiares en la ciudad de Recreo y regresaban por esa vía hacia su casa.

El hecho es investigado por el fiscal Andrés Marchi, de la Unidad de Homicidios Dolosos de los Tribunales provinciales de la capital provincial y en las próximas horas habría una definición.

DUDAS

Un camionero llamó antes

Un camionero, como prácticamente todos los días, conducía por circunvalación oeste, a la altura de la calle Teniente Loza, en la ciudad de Santa Fe. Eran alrededor de las 23 del lunes pasado. Ahí vio una camioneta utilitaria con sus puertas abiertas y por eso avisó al 911 sobre la extraña situación. A los minutos, la central policial recibe otro llamado. Más dramático. A los gritos y desesperado, un hombre aseguraba que había sido víctima de un intento de asalto en la misma zona que había detallado el camionero. El segundo llamado era el de Fernando, el novio de Yésica, que ahora se convirtió en el principal sospechoso del crimen de la docente de 24 años.