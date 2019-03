Dio en la tecla como arquero, hoy en la oficina

“Independiente es mi casa, donde pasé lindos momentos y otros no tanto. Donde reí, disfruté y también alguna vez lo sufrí y lloré. Aún hoy, cuando voy a la cancha, se me pone la piel de gallina”, explica el portero que fue parte del histórico ascenso al Federal B (2012) ante Deportivo Justiniano Posse.

Aquella final y el partido de la Copa Argentina frente a Racing son los partidos que más recuerda, Peralta. Se retiró hace casi cuatro años y aún rememora, con cariño, dicha fecha (18/09/2015).

“Fue un lindo día con toda mi familia y la gente de Independiente que coreó mi nombre durante todo el partido. Me costó años tomar esa decisión pero luego del ascenso y de jugar con Racing encaminé todo. Me pregunté un día en casa solo ‘¿Qué más voy a lograr?’ Así que me respondí que era el momento y así fue. Quería dedicarle tiempo a mis hijas y a mi mismo”.

Nicolás-Peralta-página-37-2.jpg

Desde hace dos décadas que trabaja en la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia donde cumple funciones como servicio técnico en informática.

“Se me complicó combinar, en su momento, el fútbol y el trabajo. He resignado días de vacaciones para poder viajar y jugar algún partido entre semana”, aclara.

Más allá de que esté alejado del fútbol los colores del Albirrojo siguen tirando en la vida de Nico. “Siempre que puedo voy por que soy hincha del club”, afirma quien tiene como referente regional el Gringo Ciattaglia y a nivel nacional a Chilavert y Navarro Montoya.

Por último Peralta se animó a definir en una sola palabra al ídolo Porra, Coronel y Villa. “Primero aclaro que son tres grandes personas. Lalo es único (el mejor jugador que vi en Independiente). Gustavo es inteligencia (nos hizo profesionales) y Mauri, goleador”.

La polémica y el adiós del ídolo

“Lo que pasó con la mala inclusión de Artaza es una mancha para el club. Espero sinceramente que no haya sido adrede. Joan es un buen pibe. Y a sensación del retiro de Lalo es que se va el jugador que más le dio al club en los últimos años. Hoy pasa a ser una gloria”, elogió a su ex compañero.