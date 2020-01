Dios Salve a la Reina quiere hacer historia en el Ruca Che

Dios Salve a la Reina, el tributo mejor logrado a la legendaria banda Queen, llega por primera vez al estadio Ruca Che. Será el 6 de marzo y las entradas ya están a la venta en el sitio tuentrada.com. La banda argentina recorre el catálogo de la agrupación de Mercury, desde sus inicios hasta su último álbum Made in Heaven, editado después de la muerte del líder británico en 1991. "Bohemian Rhapsody", "Love of my Life", "We are the Champions", son algunos de los clásicos que no faltarán en el setlist. Pablo Padín, Daniel Marcos, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo son los rosarinos que le dan vida a la banda. "Empezó como un juego y con el tiempo se fue transformando en lo que es hoy. Pablo al principio no usaba bigote, ni trataba de ser Freddie Mercury. Con el tiempo se empezó a dar esta idea de: ¿qué pasa si se empieza a armar un estética además de la música? Eso dio inicio a todo lo que vino", dijo Daniel Marcos.