LMN, fiel a su estilo, fue a conocer qué harían los neuquinos a modo de agradecimiento si la albiceleste levanta en Rusia 2018 su tercera Copa del Mundo. El Monumento suele ser epicentro de los grandes festejos futboleros en esta capital y por allí rastreamos a los fanas, que más allá de la timidez inicial accedieron a dejarnos su promesa.

“Prometo reducir mi consumo de cerveza a una sola vez por semana si logramos el título. Hace rato que vengo amagando pero me cuesta. Es una buena oportunidad”. Micaela.

“Si Argentina gana el mundial de Rusia 2018, me hago un tatuaje de la Copa del Mundo en toda la espalda. Por más que duela mucho, será mayor la alegría y valdría la pena”. Agustín.

“En mi caso, si Argentina es campeona, me pinto el cuerpo del color de la bandera y salgo corriendo desde el río hasta la Plaza de las Banderas. ¿Desnudo? Bueno, con algo que me tape” (risas). Ezequiel.

“Si llega a ganar Argentina la Copa del Mundo, viajo a Río de Janeiro. Es verdad que sería un placer en realidad, no conlleva tanto sacrificio pero ojalá se dé y sería doble el festejo”. Hugo.

“Si Argentina gana el Mundial, le propongo casamiento a mi novia, el diario es testigo”. Andrés.

“Si la Selección de Sampaoli gana el Mundial, acepto su propuesta de casamiento”. Yamila.

“Yo puedo llegar a cortarme el pelo bien cortito, capaz que pelado por primera vez”. José.

“Me hago un tatuaje de Messi en la espalda si logramos ganar el Mundial”. Silvio.

“Prometo teñirme la mitad de la cabeza blanca y la otra celeste en honor a la bandera”. Susana.

“Me rapo al costado de la cabeza, me hago una cresta roja y vengo al Monumento en pelotas”. Nico.

¿Camilo irá en bici a Chimpay? La nueva promesa de Sobisch

Neuquén

Las cábalas y las promesas forman parte del folclore del deporte y los protagonistas apelan a ellas. Por ejemplo, el destacado piloto neuquino Camilo Echevarría recordó ayer en su charla con LM Neuquén que él, cuando ganó el TC Pista en 2014, se fue en bici a Chimpay.

“Ojalá que a Messi y a la Selección les vaya bien y Lio pueda cumplir su promesa”, aseguró Camilo, quien así se sumó a la messimanía y apoyó al mejor jugador del mundo.

"Cuando gané el TC Pista me fui en bici a Chimpay. Ojalá que Lio pueda cumplir su promesa y ganemos la Copa". Camilo Echevarría El piloto del TC recordó su promesa. ¿Repite por Lio?

Si hay un fanático de Messi, es el presidente de Independiente, Gastón Sobisch. Tanto que promete “acompañarlo hasta San Nicolás si se nos da”. El mandamás cumple una promesa actual que no pasa desapercibida y que está por llegar a su fin: no se afeita la barba. “Hace dos años, cuando perdimos la casa, hice esa promesa. Por suerte, antes de fin de año vamos a tener la nueva en el Rincón de Emilio y ahí me afeito”, contó.

Sobisch es devoto de Ceferino Namuncurá. “Siempre que pasamos con el plantel, paramos a pedir que vaya todo bien en el viaje y demás”, confiesa una sana costumbre.

"En pocos días me voy a cortar la barba que tengo desde hace dos años cuando perdimos la casa. ¿Mi nueva promesa? Ir con Lio a San Nicolás”. Gastón Sobisch El presi del Rojo se iría a San Nicolás con Messi.

Coincide con su promesa, Lalo Porra, emblema del Rojo, quien aseguró que se sumaría a la peregrinación “si Messi deja que vaya la gente con él”. Por su parte, siempre gracioso, el DT del Deportivo Roca, Mauro Laspada, tiró: “Si Argentina sale campeón, lo voy a disfrutar mucho con mi familia, pero si el Deportivo Roca asciende, me voy caminando de acá a San Martín de los Andes”.

El padre Pancho: “Prometo una misa en acción de gracias”

NEUQUÉN

“Vamos a rezar para que Argentina sea campeona del mundo y a Messi se le cumpla la promesa”, anticipa el padre Pancho, el cura más futbolero de todo el Valle, a LM Neuquén. Se muestra reconfortado de que “alguien como Messi haya prometido ir a ver a la Virgen, es un gran ejemplo de fe”, señala eufórico. “Me genera esperanzas de que podamos ganar. Se tiene que armar, eso sí, un gran equipo, después la fe ayuda”, aclara Pancho, quien también nos deja su promesa. “Haría una misa en acción de gracias en la parroquia San Pablo de Cipolletti con todos los hinchas, incluso los de Huracán”, tira con buen humor y chicana incluida este fana de San Lorenzo.

Si bien es devoto de María Auxiliadora, explica: “Fui tres veces a San Nicolás y le tengo aprecio a esa Virgen. Iba más a Luján, porque soy de Buenos Aires, pero los de Rosario van a San Nicolás”.

Messi en TyC

Charla pendiente con Diego y flores al templo xeneize

En una rica y resonante entrevista que concedió a TyC Sports, Lionel Messi aseguró que en el reciente encuentro con Diego Maradona “no tuvimos oportunidad de hablar mucho, fue muy rápido lo que nos vimos y no era el lugar, con tanta gente. Nos quedó pendiente una charla que nos la debemos. Y quedamos en hacerla”.

Elogió a Jorge Sampaoli al señalar: “Lo veo muy inteligente, sabe lo que quiere de sus equipos”. Y afirmó que jugar en La Bombonera “fue una experiencia hermosa. Desde el primer minuto hasta el final del partido nos fuimos aplaudidos, fue una linda experiencia pese al resultado”.