Diosdado Cabello: que Alberto Fernández "no vaya a creer que lo eligieron porque es él"

“Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”, agregó aludiendo a Fernández, el postulante más votado en esos comicios con poco más de 15 puntos de ventaja sobre el presidente Mauricio Macri.

Cabello afirmó que el resultado de las PASO expresó a “un pueblo eligiendo no al neoliberalismo”, y subrayó que “ojalá no lo defrauden”, según se observa en las grabaciones reproducidas en redes sociales.

Según el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) chavista, “el único que entendió eso fue Néstor Kirchner, y lo entendió perfectamente después del desastre, de los cinco presidentes en casi nada de tiempo” que tuvo la Argentina en la crisis de 2001-02.

El militar remarcó que Kirchner “entendió y se ganó el corazón de los argentinos, y no solo de los argentinos, sino de los revolucionarios y revolucionarias de todo el continente, por su valor, su esfuerzo, su desprendimiento, su entrega y por no caerse a coba (mentir)”.

Días atrás, Fernández calificó al régimen chavista de Venezuela como “un gobierno autoritario muy difícil de defender”.

Los gobiernos de Kirchner (2003-07) y su sucesora y esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-15) -de los que Fernández fue jefe del Gabinete entre 2003 y 2008-, tuvieron en la administración de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (desde 2013) a uno de sus principales aliados externos.

LEÉ MÁS

Macri ante el gabinete ampliado: "El dolor nos está haciendo crecer"

Hallan asesinada a una chica que estaba desaparecida en Entre Ríos