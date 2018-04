Diputados: Cambiemos bloqueó los proyectos

Todo empezó pasadas las 11, cuando el bloque del oficialismo bajó al recinto enterado de que la oposición iba a conseguir quórum. Así le arrebató a la oposición la posibilidad de mostrar que reunía por sí sola a los 129 diputados. Con una amplia mayoría, el oficialismo logró rechazar los primeros intentos de la oposición por aprobar proyectos que eviten la suba de los servicios.

Así, fracasó la primera iniciativa del Justicialismo y el massismo: la votación terminó con 132 a favor y 106 en contra. Además, frustró el intento de tratar la iniciativa más importante, denominada “Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos”. Esta contaba con el apoyo de todo el arco opositor.

En una sesión caliente, el oficialismo y la oposición se cruzaron por la falta de capacidad energética del país. El jefe del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, protagonizó un fuerte discurso contra el anterior gobierno. “La AFIP, que dependía de un ex ministro de Economía que es colega nuestro (el diputado Axel Kicillof), cuando un empresario de combustible (Cristóbal López) se quedó con 8 mil palos del bolsillo de la gente ni se calentó, ni se mosqueó por exigirle un peso”, lanzó. Todo empeoró cuando llegó el turno del diputado Agustín Rossi, quien catalogó de “contrabandista” a Mauricio Macri: “Son el único Gobierno del mundo que justifica las cuentas offshore, que tienen la plata en el exterior y un presidente acusado de contrabandista”.

Lo concreto es que se votaron 29 proyectos, pero ninguno alcanzó los dos tercios para que sea tratado en el momento. De esta manera, Cambiemos bloqueó todos los intentos de la oposición.

Olmedo llevó una pala amarilla para gastar a los ausentes de la otra semana

En el marco de la sesión en Diputados para tratar los proyectos que frenan la suba de tarifas, el diputado salteño Alfredo Olmedo fue el primero en llegar al recinto, llevando una herramienta que llamó la atención. Al ocupar su banca, Olmedo sacó una pala de plástico color amarillo (el mismo que su característica campera), que pegó con cinta al escaño. El martes, había adelantado: “Yo cumplo horario. La sesión es a las 11; si 11:30 no están, yo me voy. No tengo por qué esperar a los vagos. El reglamento es uno solo”, dijo. “Que prueben trabajando”, había sido la frase que lanzó la semana pasada cuando sus colegas llegaron tarde a la sesión.