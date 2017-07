Diputados votaron para que De Vido no sea expulsado

“Me tocó el voto de Aysa, la primera gran estatización de la matriz del patrimonialismo corrupto, y si bien es cierto que debió ser estatizada, se transformó en una sociedad anónima”. Elisa Carrió

Antes de comenzar la votación, unos minutos después de las 21:30, Sergio Massa le solicitó al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que los votos fueran nominales, lo que significa que se sabrán los nombres que estuvieron detrás de cada una de las 233 decisiones.

Si bien fue una derrota para los que impulsaron la expulsión de De Vido, la postura oficialista fue sacar un rédito político de esto poniéndose del lado de los “honorables” y marcando una gran diferencia con quienes, según ellos, apoyaron con sus votos, abstenciones o ausencias la corrupción. Unas horas antes de la votación, circuló la versión de que Cristina Kirchner bajó la orden de que su gente no le diera espalda a De Vido, aunque ningún diputado del FpV lo admitió.

“Yo acuso y pido la exclusión de De Vido por infame traidor a la patria en los términos del Artículo 36 de la Constitución Nacional”. Elisa Carrió

El ex ministro se defendió y disparó contra el macrismo

Buenos Aires

Con un enérgico discurso, Julio de Vido hizo su descargo y dijo ser víctima “de un plan sistemático de marketing” que impulsa el macrismo a través de su gurú político, Jaime Durán Barba. “Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar que tenga, seguiré batallando contra este programa neoliberal, contra este plan de destrucción con el que me persiguen”, aseguró el ex ministro K, quien dijo ser “responsable de todo lo que hicimos en estos años”. De Vido aseguró también que nunca se amparó en los fueros, lo que provocó la rechifla del oficialismo, que le recordó la postura de su abogado ante un allanamiento. “No vengo a ejercer el derecho de mi defensa porque no hallo legitimidad a quienes me imputan ni al método que utilizaron para imputarme”, destacó, y argumentó que está en el centro de la escena por haber sido el que más tiempo acompañó a Néstor Kirchner y “al proyecto político al que pertenezco, un modelo nacional que está a las antípodas del modelo neoliberal y genocida de todos los derechos de los argentinos”.