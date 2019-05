Según le relató al portal La Voz del Neuquén, anoche había concurrido al negocio para reclamarle a su ex pareja, poder ver al hijo que tienen en común.

“Me negó verlo, empezamos a discutir, me tiró agua y empezó a romper las cosas que mi madre le había prestado, porque mi familia le ayudó a montar el negocio porque estaba sin trabajo”, contó Millaín.

Dijo que tras recibir amenazas de que lo iba a acusar de haberla golpeado, lo iba a hacer echar del trabajo, decidió retirarse el lugar. “Me di vuelta, cuando voy agarrar la puerta para irme, agarra un cuchillo y me lo clava en la espalda. Salgo a la calle y estaban todos los vecinos, ella sale con el cuchillo en la mano diciéndome que yo le había querido ir a romper las cosas, cómo le voy a romper las cosas si nosotros mismos se las prestamos”, agregó el hombre quien aún permanece hospitalizado, estable y con tres puntos en la espalda.

Según su versión, cuenta con una denuncia contra su ex pareja que data de febrero de este año por violencia. “La hice cuando me golpeó, me dejó el ojo negro y me rompió los anteojos, ahí es cuando le pido a la justicia de que le hagan hacer tratamiento psicológico”, añadió.

Al tiempo que adelantó que le reiterará el pedido ante la Justicia. “Ahora voy a ir a la justicia para ver que le hagan un tratamiento, en definitiva, es la mamá de mi hijo, yo la quiero mucho, pero esto ya se está pasando a castaño oscuro”, aseguró.

