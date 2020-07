Disney celebra los 14 años de High School Musical

High School Musical llega a los 14 años y para festejarlo se emitirá un maratón con las películas de una de las historias juveniles más exitosa de Disney . Pero eso no es todo, el 6 de agosto (día en que se celebra su estreno en Latinoamérica) se disfrutará de una versión en karaoke de la canción "sing along".

La primera película se estrenó en 2006, una comedia protagonizada por dos estudiantes de secundaria: Troy, un popular jugador de basquet y Gabrilla, la nueva alumna de la escuela. Ambos comparte la pasión por la música y juntos inspiraron a otros compañeros para sacar a relucir esos talentos musicales ocultos.

Después del éxito de la primera cinta, se estrenó en 2007 la segunda parte, la cual, estaba ambientada en las vacaciones de verano de Troy y Gabriella, mientras que la tercera película gira en torno a la graduación de los protagonistas y sus amigos.

High School Musical es una de las producciones de Disney Channel más exitosas de los últimos tiempos. Consiguió 2 premios Emmy, uno de ellos por "mejor programa infantil". Incluso se realizó una versión local para Argentina, México y Brasil con el mismo espíritu llamada High School Musical: El Desafío.

Este año se realizó el Especial The Disney Family el cual logró reunir después de 10 años al elenco completo de la película, en cual, las estrellas del musical cantaron "We’re all in this Together", uno de los temas más icónicos de High School Musical y uno de los más recordado por sus seguidores.