Zac Efron Netflix: Zac Efron invita a conocer el turismo sustentable La serie documental habla sobre los viajes sostenibles y cuenta con la conducción de la ex estrella de Disney, Zac Efron. Conocé la propuesta de Netflix.







"Down to the earth" es una especie de serie documental que se puede ver a través de Netflix, a través de cada uno de sus 8 episodios conocerás de la mano de Zac Efron datos interesante de algunos países que no suelen estar en las guías de viaje.

Los episodios se grabaron en Islandia, Francia, Costa Rica, la ciudad de Sardina en Italia, Puerto Rico y dos ciudades de Perú: Iquitos y Lima. La intención de Down to the earth, además de dar a conocer estos hermosos y tan diferentes destinos del mundo, es exponer temas relacionados con el medioambiente y otros que tienen que ver con el bienestar de las personas.