Netflix: muestra la cocina callejera latinoamericana

Está claro que la comida es un idioma universal y que entra por los ojos. También que la gastronomía es uno de los eslabones más importantes del turismo. Sobre todo vivir la experiencia, conocer culturas y comprender un poco todo el entramado alimentario y pintoresco.

La comida callejera depende sobre todo de decisiones políticas. En nuestra zona ( Neuquén y aledaños) partiendo por las ordenanzas que habilitan los alimentos que se pueden vender en la vía pública ya tenemos una limitante importante tanto nutricional como de diversidad.

Lo habilitado está estandarizado y apunta solamente a hamburguesas, choripanes y manzanas acarameladas dejando de lado a los verdaderos actores que son las productoras y productores de alimentos que diversificaran la poca oferta que hay en la zona e inyectarán trabajo y ganancias en la cadena.

Ojalá las autoridades y los diferentes gobiernos la vean, porque la comida callejera es sin lugar a dudas el relato vivo de una cultura y la identidad de un pueblo.

Vamos a analizar esta primera entrega de la franquicia que generalmente tiene entre 3 y 4 platos por capítulo y algunas historias con más protagonismo que otras.

Embed

Buenos Aires / Argentina

El primer capítulo, la capital de nuestro país. Es relatado por Silvina Reusmann, periodista gastronómica quien lleva el hilo narrativo y va contando con datos culturales, sociológicos y antropológicos una capa de información establecida dentro del cancionero popular de comidas “tradicionales” que intentan mostrar de cerca la verdadera esencia de la comida callejera en Argentina.

De esta forma navega por la historia de Las Chicas de la 3, un puesto de cocina que funciona dentro del mercado de frutas y verduras más grande del país y que cuenta como Pato Rodriguez, cocinera durante 20 años de ese puesto lo saca adelante con la ayuda de Romi a quien conoció jugando al fútbol y que luego se transformó en su pareja. Ambas remaron situaciones de adversidad sin bajar los brazos logrando un funcionamiento del puesto con opciones de menú clásicas y contundentes como la tortilla de papas a la que le agregaron jamón y queso dándole un toque “argento” y poniéndoles un sello distintivo.

netflix street food.jpg La tortilla de papas del puesto "Las chicas de la 3" en el mercado Central de Buenos Aires Netflix

Luego el capítulo a través de la voz de Reusmann nos muestra que la comida callejera desde su óptica es la pizza en la clásica “La Mezzetta”, algunas empanadas en la feria de Mataderos y el choripán de cancha en las afueras del estadio de Racing.

Hay que pensar que el foco siempre es “for export”, mucha gente quizás no se sienta representada y también es cierto que falta comida callejera en nuestro país, mercados abiertos, políticas públicas y la inclusión de otras culturas que si están en la calle aportando sus recetas cotidianamente a lo largo y ancho de nuestro pais.De todas formas no quedó mucho afuera porque verdaderamente no abunda la comida callejera en Argentina en comparación a otros países.

Doña Suzana en su %22Ré restaurante %22 Salvador de Bahía, Brasil.jpg Doña Suzana en su "Ré restaurante" En Salvador de Bahía, Brasil. Facebook: Ré Restaurante Dona Suzana

Salvador de Bahía / Brasil

El resto de los capítulos navegan por Brasil (Salvador de Bahía), con historias maravillosas como la Doña Suzana y su “Ré Restaurante” quien se lo montó en la calle, a partir de una promesa que le hizo una empresa constructora de contratarla para que le cocine a los trabajadores y terminaron estafándola. Ella igual abrió el restaurante en la puerta de su casa y donde el plato estrella es la Moqueca, un chupín de pescado con aceite de coco y algunas verduras.También hay Feijoadas y Acarajé, hecho a base de camarones con frijoles en una tortilla gruesa con algunas salsas.

Aparece también en esta historia Tereza Baim, cocinera y responsable del restaurante “Casa de Tereza” quién de forma ambulante camina por la playa y las calles de Salvador ofreciendo sus platos con mucha efusividad y alegría.

La mayoría de las historias son de mujeres con oposición familiar, sometimiento, machismo y pobreza dificultando el camino en la mayoría de los casos y orientando el destino a una realidad inesperada a veces que las encuentra sumergidas en una cocina histórica y de vanguardia.

oaxaca mexico netflix.jpg Doña Vale, Oaxaca, México. Netflix

Oaxaca/ México

El viaje sigue por Oaxaca, México donde el punto fuerte es la historia de Doña Vale, una señora que hace del empoderamiento su razón. Dueña de un puesto hace un par de décadas donde tuvo que sortear muchos obstáculos para instalarse. En su búsqueda llegó a lograr “Las memelas” una tortilla con salsa de receta propia, luego de pasar por el mortero de piedra y lograr una textura y un color que contagian. También se difunde el restaurante “Las quince Letras” con Celia Florián y todo un recorrido por las calles de Oaxaca y sobre el final aparecen empanadas de mole amarillo, los piedrazos y las aguas frescas de horchata con tuna, durazno y chilacayota.

netflix peru toshi.jpg Toshi en acción al frente de su restaurante "Al Toke Pez" en Lima Netflix

Lima/ Perú

El capítulo de Lima, Perú, arranca con un dato inexacto en la boca de un periodista gastronómico que dice que Lima es la única capital de Sudamérica que está frente al mar. Salvo ese error todo lo que sucede dentro de este capítulo es magia pura. La cocina peruana es una de las más completas y mejores del continente. Sobre todo cuando se cruza con esa oleada migratoria de cuatro generaciones de japoneses que llegaron en barco y se fundieron con la tierra peruana. De esta forma nace la cocina Nikkei, una cruza japo peruana que tiene un abanderado de lujo en este capítulo llamado Tomás “Toshi” Matsufuji, dueño del restaurante al paso llamado “Al Toke pez”, donde un plato llamado “combinado” que incluye chicharrón de pota, ceviche y arroz es uno de los protagonistas. La historia de Toshi es alucinante y está marcada por su padre, un reconocido cocinero con mucha disciplina. Sostiene el relato el testimonio del número 1 de Perú, Gastón Acurio.

En la calle también se ven los anticuchos de “Doña Pochita” que tiene más de 4 décadas con su puesto. También se reivindican los picarones, que son esos buñuelos fritos de zapallo y miel que hace Doña Mary y su marido.

street food netflix comida.jpg Aguas frescas con frutas. Netflix

Bogotá, Colombia

La capital colombiana es la quinta estación donde al recalar lo primero que asoma es la historia de “La Perseverancia”, un mercado donde las historias de las mujeres que rodean este capítulo son muy fuertes.

El puesto “La Caseta del tinto” a cargo de Doña Bertha muestran los tamales y el “rompecolchón” que es un jugo de pescado a base de leche de coco y hierbas.

Otro punto alto es la preparación de Luz Dary Cogollo y su sopa de pollo papa, mazorca y guascas.

bolivia netflix street food.jpg Constantina Velasco y su esposo hace más de 3 décadas preparan buñuelos con anís en La Paz, Bolivia. Netflix

La Paz, Bolivia

Con su altitud y su tradición campesina, donde las cholitas a fuerza de perseverancia y luchas han logrado que sus derechos comiencen a ser respetados.El relato en la voz de Sumaya Prado, periodista gastronómica es fundamental para comprender el entramado boliviano y sus actores.La historia de Emiliana Condorí es hermosa y a la vez muy injusta hacia ella en varios tramos. Su comida es maravillosa como por ejemplo sus bolas de papa rellenas. También el sándwich de Chola hecho con cerdo por Cristina Zurita. Y los postres con el helado de canela o "Quitapenas" hecho por Mery Costas donde reflexiona sobre el cambio climático al darse cuenta que sus helados luego de varias décadas se derretían más rápido que antes.

Interesante puesta de Netflix mostrando lo variopinto que puede ser un continente o una región tan rica como la nuestra , obviamente dejando muchísimo contenido afuera. A esperar la segunda entrega.