Disney no quiere líos

El realizador borró los mensajes de su cuenta pero ya era demasiado tarde. Ante una previa revisión en las redes, Disney ya había destrozado su contrato. “Las actitudes y declaraciones ofensivas descubiertas en el Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio, y hemos cortado nuestra relación comercial con él”, señala el comunicado que firma Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios.

Luego de ese comunicado, Gunn intentó justificar sus publicaciones pero no tuvo éxito. “Mucha gente que me ha seguido durante mi carrera sabe que cuando comencé me veía como un provocador, haciendo películas y diciendo chistes que fuesen indignantes sobre temas tabú. Como lo he discutido públicamente en muchas ocasiones, y mientras me he desarrollado como persona, también lo he hecho en mi trabajo y mi humor”, fueron las palabras del director.

¿Por Trump?

Según cuenta The Hollywood Reporter, el despido de Gunn llegó un día después de que varios conocidos conservadores que apoyan a Donald Trump publicaran tuits donde hacía esos comentarios. Gunn siempre se ha significado por ser un abierto crítico del actual presidente de los Estados Unidos, y por sus broncas en redes sociales con conservadores que defienden el trabajo de la administración de Trump en la Casa Blanca.

Gunn escribió y dirigió los dos films de Guardianes de la galaxia, que recaudaron 1500 millones de dólares.