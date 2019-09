Doble medalla de oro en taekwondo y ahora rapero

“Comencé con el tema de la música porque se me complicó seguir practicando el taekwondo y quise aprovechar el tiempo para dedicárselo a esta nueva experiencia”, destaca Néstor, que fue campeón nacional y es integrante de la selección argentina del arte marcial coreano.

Bloke, apodo que contrajo cuando competía en la selección juvenil y que trasladó a la música, aseguró que componer y crear canciones, no es un problema. “Me gusta escribir mucho. Siempre trato de hacerlo cuando me pasan cosas buenas y malas. Escribo de noche donde estoy más relajado e inspirado. Lo que hago es escuchar bases instrumentales de Internet y voy incorporando mis letras arriba”, asegura Acuña, que aclara que su tema “Me encanta”, próximamente lo subirá a las redes, es su favorito ya que se lo dedicó a una persona muy especial.

Néstor sueña en grande con la música y no titubea al afirmar que “me gustaría tocar en algún estadio lleno de gente y no quedarme solamente en mi habitación componiendo. Actualmente tengo casi 100 suscriptores en mi canal de Youtube (BLØKE A.N.H se denomina el canal) que para mí son muchos. Me empujan los comentarios, buena onda, de la gente que me escucha. Me gustaría dedicarme profesionalmente a esto”.

"Sé que las letras del trap están relacionadas con las drogas, por eso hablamos constantemente con Néstor y a veces le pido que evite ese tema”, diJo Néstor Acuña , papá de Néstor, lo apoya en todo.

Pero hubo un momento donde tuvo que comunicarle a su familia que quería comenzar con la música. “Mis padres siempre me bancaron en todo. Mi hermano, José Luis (subcampeón mundial juvenil), me apoyó mucho. Estaré agradecido a todos ellos por estar siempre en todo lo que elijo”.

Néstor, que fue doble medalla de oro en el Open Mundial desarrollado en la ciudad mexicana de San Luis Potosí (2015), a pesar de su pasión por la música, tiene muy en claro que al Taekwondo no lo abandona y reparte su tiempo diario en ambas artes.

“No pienso dejar el deporte. Sigo entrenando. Incluso, en noviembre, tengo un nacional así que allí estaré presente. Trato de combinar, como puedo (risas), el estudio (primer año de profesorado en educación física), la música y el taekwondo. Algún podría dedicarle una canción a este deporte. Desde los 5 que lo practico, así que, se lo merece”, sentencia.

Así es la nueva vida de Néstor Acuña entre “patadas” y la “sensibilidad” de combinar los sonidos.

